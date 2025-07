Trasporto scolastico dalla Regione 175mila euro per il prossimo anno scolastico

La Regione Emilia-Romagna investe 175mila euro nel trasporto scolastico di Ravenna, un passo importante per garantire accesso e diritto allo studio. Con un totale di 2 milioni e 250mila euro destinati all’anno scolastico 2025/2026, migliaia di studenti potranno muoversi in sicurezza e comodità . Un'iniziativa che rafforza l'impegno regionale nel creare un futuro più equo e inclusivo.

