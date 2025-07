Incidente stradale con quattro feriti grave una donna

Un grave incidente stradale si è verificato a Monterusciello, lungo via De Curtis, coinvolgendo due auto e uno scooter. Quattro persone sono rimaste ferite, con la donna di 67 anni trasportata in gravi condizioni al Cardarelli. La comunità è sconvolta da questo drammatico evento che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sulle nostre strade e l’urgenza di interventi efficaci per prevenirne il ripetersi.

Incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e uno scooter a Monterusciello in via De Curtis in direzione Quarto. Quattro i feriti in totale. A destare maggiori preoccupazioni le condizioni di salute della donna 67enne trasportata in gravi condizioni al Cardarelli. Il resto dei feriti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: feriti - incidente - stradale - quattro

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano - Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

Quattro feriti, di cui due donne in condizioni molto gravi: è il bilancio dell'incidente avvenuto sul raccordo autostradale di Trieste. Vai su Facebook

Incidente stradale a Lanciano: tre auto coinvolte e quattro feriti [FOTO] https://ift.tt/68ex3YT https://ift.tt/ARFwOiy Vai su X

Incidente stradale con quattro feriti, grave una donna; Gravissimo incidente stradale a Jesolo: morta una coppia di motociclisti, almeno 3 feriti; Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, q.

Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, quattro feriti - Incidente a Jesolo: a perdere la vita una coppia di Scorzè, un 59enne e una 60enne. Come scrive msn.com

Gravissimo incidente stradale a Jesolo: morta una coppia di motociclisti, almeno 3 feriti - È successo sabato pomeriggio lungo la provinciale 43 e ha visto coinvolti quattro veicoli: un camion, due auto e la moto su cui viaggiavano le vittime ... Da msn.com