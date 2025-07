Turismo per i veronesi è un' opportunità Ma servono misure contro il sovraffollamento

Il sovraffollamento che rischia di compromettere l’autenticità e la qualità della vita in città. È fondamentale trovare un equilibrio tra valorizzare le potenzialità del turismo e proteggere il benessere dei residenti, affinché Verona possa continuare a essere una meta affascinante senza perdere il suo carattere unico. Solo con misure mirate e condivise si potrà trasformare questa sfida in un’opportunità duratura per tutti.

L'estate è appena cominciata e per Verona questo significa anche fare i conti con il sovraffollamento turistico. E nonostante l’82% dei veronesi percepisca il turismo in Italia come una reale opportunità economica, un veronese su due associa il periodo più caldo dell’anno alla preoccupazione per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: turismo - veronesi - opportunità - sovraffollamento

Carcere di Montorio, la denuncia dei sindacati: “Sovraffollamento e carenza di agenti” Vai su Facebook

Turismo, per i veronesi è un'opportunità. Ma servono misure contro il sovraffollamento; Verona, sempre più drammatica la situazione nel carcere di Montorio; Overtourism: sette le città italiane a rischio per il troppo turismo.