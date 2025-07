Nuovo impianto idrovoro alla foce del canale | al via lavori ' in somma urgenza' da 1,5 milioni di euro

Sono iniziati i lavori per il nuovo impianto idrovoro alla foce del canale Madonna del Pino a Cervia, un intervento strategico da 15 milioni di euro, realizzato in somma urgenza dal Consorzio di Bonifica della Romagna. Un progetto ingegneristico all’avanguardia che garantirà una gestione più efficace delle acque e la protezione delle aree circostanti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile della zona, e promette di rivoluzionare la gestione idrica locale.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto idrovoro alla foce del canale di scarico Madonna del Pino, situato tra viale Oriani e viale Vittorio Veneto a Cervia, a cura del Consorzio di Bonifica della Romagna. Si tratta di un intervento ingegneristico di alto profilo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Costerà oltre 1,5 milioni di euro. Cantiere da un anno e mezzo. Dovranno essere abbattuti dei pini, ma ne verranno piantati altri in altre zone