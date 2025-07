Iran presidente Pezeshkian ferito in raid israeliano a giugno

Lo scorso giugno, un raid israeliano ha coinvolto la Repubblica islamica dell’Iran, lasciando ferito leggermente il presidente Masoud Pezeshkian alla gamba. Questa notizia, riportata dall’agenzia Fars, sottolinea le tensioni crescenti nella regione e il rischio di escalation tra le potenze coinvolte. Ma cosa si nasconde dietro questi attacchi? Analizziamo le implicazioni di questa delicata vicenda.

(Adnkronos) – Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è rimasto ferito leggermente a una gamba durante uno dei raid che Israele ha condotto sulla Repubblica islamica il mese scorso. Lo riferiscono funzionari citati dall’agenzia di stampa iraniana Fars, ritenuta vicina ai Guardiani della Rivoluzione. Secondo le fonti, lo scorso 16 giugno – quattro giorni dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, presidente Pezeshkian “ferito in raid israeliano a giugno”

