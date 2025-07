Allarme Milan mancano i terzini | dopo la beffa Brown anche Doué è lontano I nomi nel mirino

Il mercato del Milan si infiamma: dopo la beffa Brown, i nomi per rinforzare le fasce si fanno sempre più caldi. Con Dou233 232 ancora lontano e l’incertezza che avvolge la posizione di Theo, i rossoneri cercano in fretta soluzioni affidabili. Tra i papabili, spicca Pubbill dell'Almeria e Gutierrez del Girona, ma la lista è lunga e il tempo stringe: il futuro dei terzini milanisti dipende da scelte rapide e decisive.

A destra prende quota Pubill dell'Almeria, per il dopo Theo al vaglio Gutierrez del Girona. Ma la lista è ampia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allarme Milan, mancano i terzini: dopo la beffa Brown, anche Doué è lontano. I nomi nel mirino

In questa notizia si parla di: allarme - milan - mancano - terzini

Roma-Milan, allarme infortuni per Conceicao: out Chukwueze, in dubbio Theo Hernandez - Roma e Milan si preparano a uno scontro decisivo per il futuro europeo, ma i giallorossi devono affrontare un'emergenza infortuni: Conceição è out e Chukwueze è in dubbio, con Theo Hernandez che preoccupa.

Allarme Milan, mancano i terzini: dopo la beffa Brown, anche Doué è lontano. I nomi nel mirino; Allegri si riprende un Milan da Champions.

Nuovo terzino Milan, accordo trovato: cosa manca per chiudere - Il club rossonero ha trovato l'accordo per l'arrivo del giocatore. Riporta spaziomilan.it

Milan, svolta per il nuovo terzino: chiamata in Premier - Il Milan dovrà ripartire da terzini del tutto nuovi: occhio a un nome in particolare come esterno basso, arrivata la chiamata dalla Premier ... spaziomilan.it scrive