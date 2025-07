Dati Invalsi è il Nord ad arretrare Gavosto | Alla primaria studenti piemontesi hanno gli stessi livelli di quelli in Sicilia

L'articolo analizza i dati INVALSI 2025, rivelando come il Nord stia arretrando e i livelli degli studenti piemontesi siano ormai pari a quelli della Sicilia. Gavosto evidenzia criticità nel sistema educativo, sottolineando che anche il Nord presenta "crepe" nelle competenze di base degli alunni. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide dell’intero Paese e sulla necessità di interventi mirati per un futuro più equo e solido.

Pubblicati pochi giorni fa dalla nostra redazione il report sui risultati delle prove IINVALSI 2025. Un report che ha confermato le tendenze degli ultimi anni, con il Sud in difficoltĂ nelle competenze di base. In un suo intervento sul quotidiano La Stampa, Andrea Gavosto, invita ad una lettura dei dati relativi alla Primaria, che mette in evidenza quelle che lui stesso definisce delle "crepe" nel sistema e che coinvolgono il Nord. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

