Fortitudo avanti con fiducia Tedeschi dà la mano a Diana

Abbonamenti e società , la Fortitudo, che ha concluso il mercato con un mese di anticipo sul raduno, guarda al futuro con un discreto ottimismo. Dopo 12 giorni di campagna abbonamenti sono usciti i primi dati: superato il migliaio di tessere. Ci sarà tempo per abbonarsi fino al 7 settembre compreso. Siamo lontani dalle 4.567 tessere dell’anno scorso, terzo dato assoluto nella storia biancoblù, ma i tifosi hanno tutto il tempo per confermare il proprio posto. Il popolo biancoblù risponderà , ancora una volta, presente e in tanti attenderanno le prossime settimane per sottoscrivere la tessera. La prelazione che prosegue online sul circuito Vivaticket, con lo Store di via Riva Reno, che rimarrà che osserverà la chiusura estiva e riaprirà il 19 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net