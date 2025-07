“Bashu, il piccolo straniero” di Bahram Beyzai alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 nella sezione Venice Classics.

Bashu, il piccolo straniero di Bahram Beyzai, torna sotto i riflettori alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, inserito nella prestigiosa sezione Venice Classics. Questo capolavoro del 1989, simbolo del cinema iraniano, viene celebrato tra i restauri più preziosi di film classici provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per riscoprire un’opera che ha attraversato i confini del tempo e dello spazio, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori.

Cinema iraniano in primo piano alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: tra i film selezionati per la prestigiosa sezione Venice Classics c’è anche “Bashu, il piccolo straniero”, capolavoro del 1989 diretto dal celebre regista iraniano Bahram Beyzai. La sezione Venice Classics è dedicata ai migliori restauri di film classici provenienti da tutto il mondo. Quest’anno ospita 18 titoli internazionali, tra cui il commovente dramma anti-bellico di Beyzai, considerato una delle opere più significative del cinema iraniano moderno. La trama di “Bashu, il piccolo straniero” è semplice ma profondamente toccante: Bashu, un bambino del sud dell’Iran, perde la sua famiglia durante la guerra Iran-Iraq e fugge verso nord in cerca di salvezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com