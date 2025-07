Pfas gli inquinanti eterni e le bonifiche clamorosamente in ritardo Ungherese Greenpeace | Vietarne subito la produzione

Gli inquinanti eterni chiamati Pfas continuano a minacciare il nostro ambiente, con bonifiche spesso in ritardo e produzione ancora in atto. Recentemente, un tribunale italiano ha condannato a quasi 150 anni undici manager per aver compromesso la salute pubblica e il territorio di Vicenza. È ora di agire concretamente: vietare subito la produzione di questi pericolosi composti e accelerare le bonifiche. La tutela del nostro pianeta non può aspettare oltre.

I Pfas sono anche conosciuti come “inquinanti eterni”. Nei giorni scorsi un Tribunale italiano ha condannato a quasi centocinquant’anni di carcere undici persone per aver compromesso l’ambiente. La Corte d’assise di Vicenza ha condannato a centoquarantuno anni di carcere undici manager dell’ex fabbrica Miteni di Trissino per l’inquinamento da composti perfluoroalchilici, i famigerati Pfas (Perfluorinated alkylated substances). (ANSA FOTO) – Notizie.com L’inquinamento ha toccato le province di Vicenza, Padova e Verona. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Pfas, gli inquinanti eterni e le bonifiche “clamorosamente” in ritardo. Ungherese (Greenpeace): “Vietarne subito la produzione”

In questa notizia si parla di: pfas - inquinanti - eterni - bonifiche

Inquinanti eterni, la falsa accelerazione dell’Europa sulla stretta ai Pfas. L’Italia? Tra paradossi e processi - L'Europa si affaccia a una nuova era nella lotta contro i PFAS, gli inquinanti eterni che minacciano la salute e l'ambiente.

Eterni inquinanti, Pfas nell’acqua: Bruxelles lancia maxi piano di bonifica; Pfas, ecco chi difende gli inquinanti eterni; PFAS: il costo multimiliardario degli “inquinanti eterni”.

Inquinanti eterni: scoperti in Italia i batteri per debellarli - Da una recente ricerca sono emersi i primi batteri in grado di eliminarli in modo naturale. Riporta msn.com

"Eterni inquinanti", Pfas nell’acqua: Bruxelles lancia maxi piano di ... - La bonifica delle acque contaminate dai Pfas si presenta come una sfida enorme sia sotto il profilo tecnico sia economico. Si legge su msn.com