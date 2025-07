Uomo di 35 anni trovato morto a Gallico | indagini in corso

Un tragico incidente scuote Gallico, periferia di Reggio Calabria, dove è stato rinvenuto senza vita un uomo di 35 anni di nazionalità indiana. La scoperta è stata fatta da un familiare, che ha allertato immediatamente le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica perdita e fare luce su quanto accaduto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

È stato ritrovato senza vita sotto la propria abitazione un uomo di 35 anni, di nazionalità indiana, residente a Gallico, periferia a nord di Reggio Calabria. A dare l’allarme è stato un familiare, che ha scoperto il corpo riverso a terra. La procura della Repubblica di Reggio Calabria, -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

