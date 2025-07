Lucchese - Sprint finale a due per la Pantera Lunghi | Non sono stato escluso dal bando

La corsa per aggiudicarsi la vittoria nel bando comunale si infiamma, con il clima di suspense che si fa sempre più palpabile. Nonostante le regole stabilite, le fughe di notizie e le indiscrezioni stanno creando un clima di incertezza, alimentando il dibattito pubblico. Fino alla nomina ufficiale, il mistero resta fitto, ma le voci continuano a diffondersi, lasciando tutti con il fiato sospeso. È evidente che qualcuno ha informato...

Come volevasi dimostrare! Fino alla nomina del vincitore del bando, che deve essere prima individuato dalla commissione ad hoc del Comune e poi deciso direttamente dal sindaco, non doveva trapelare nulla, ma solo il numero dei partecipanti al bando, che come noto sono stati quatto. Invece è successo, come in qualche modo avevamo previsto, che sono cominciate fughe di notizie, indiscrezioni, anticipazioni. E’ evidente che qualcuno ha informato qualche altro e così via. Ma tant’è! Finalmente lunedì si dovrebbe conoscere il nome del personaggio che, a giudizio della commissione, ha presentato la proposta ritenuta più solida e credibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Sprint finale a due per la Pantera. Lunghi: "Non sono stato escluso dal bando"

Lucchese - A two-man sprint finish for the Pantera. Lunghi: "I wasn't excluded from the competition." - The Ceccano entrepreneur: "Everything's fine, they just asked me for technical support. Riporta sport.quotidiano.net