Bolzano sfonda il portone di casa della ex con un mattone | 27enne arrestato per stalking

Una notte di tensione a Bolzano: un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha infranto il divieto di avvicinamento ai danni della sua ex, scatenando un episodio di violenza che ha portato all’arresto. La notizia scuote il quartiere di Oltrisarco, sottolineando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi contro la violenza domestica. La vicenda mette in evidenza come la prevenzione sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Bolzano – Un episodio inquietante ha scosso il quartiere di Oltrisarco, dove un 27enne pluripregiudicato è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna, arrivando fino a danneggiare il portone d’ingresso della casa della donna. L’intervento della polizia dopo la chiamata del fratello. La vicenda si è consumata nella serata di ieri, quando il fratello della vittima ha contattato la Questura denunciando che l’ex compagno della sorella stava urlando minacce sotto casa e colpendo il portone con un mattone. Immediato l’intervento delle Volanti della Polizia, che hanno trovato la porta completamente distrutta e il 27enne ancora sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

