Le mosse della società Clausola Kean allo sprint Bernabè nuovo assalto

Il countdown per il futuro di Kean si fa serrato, con la Fiorentina pronta a sfidare le grandi del calcio italiano nel duello più atteso. Mentre il weekend promette tranquillità, il vero scontro si giocherà a suon di offerte e strategie, con la speranza che tutto si risolva senza sorprese all’ultimo minuto. Riusciranno Pradè e Ferrari a chiudere in anticipo questa trattativa cruciale? Solo il tempo lo dirà, ma il calcio non aspetta mai.

La speranza della Fiorentina è che il weekend scivoli via tranquillo, senza sussulti sul fronte Kean. Quando mancano tre giorni alla chiusura della finestra per attivare la clausola rescissoria da 52 milioni la clessidra sta inesorabilmente consumando il tempo a disposizione. Pradè e Ferrari attendono a gloria la giornata di mercoledì, la prima nella quale potranno anche passare dalle parole ai fatti per quanto riguarda l'offerta di rinnovo al quale il club sta lavorando da diverse settimane. Si potrebbe anche andare di poco oltre i 4 milioni a stagione. Aumento possibile grazie al Decreto Crescita.

