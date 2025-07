Solo domande online per la vista della patente per ridurre code e tempi d' attesa

A partire dal 15 luglio 2025, l'Ulss 9 Scaligera rivoluziona il processo per ottenere la patente di guida, offrendo la possibilità di presentare tutte le domande esclusivamente online. Questa novità mira a ridurre code e tempi di attesa, semplificando la procedura per i residenti e i domiciliati di Verona e provincia. Un passo avanti verso un servizio più rapido ed efficiente, che renderà più agevole ottenere la documentazione necessaria per mettersi in strada in tutta sicurezza.

L'Ulss 9 Scaligera informa che dal 15 luglio 2025 i residenti e i domiciliati a Verona e provincia potranno presentare le domande per la visita in Commissione Medico Locale Patenti (CML) esclusivamente online, attraverso il portale del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera, allegando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

