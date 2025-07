Brucia un campo in zona Colle Rampo

Un vasto incendio si sta propagando in zona Colle Rampo a Paliano, generando una nuvola di fumo visibile a distanza. Sul luogo le squadre di Protezione Civile e la Polizia Locale stanno lavorando per contenere il rogo, mentre si è richiesto l’intervento anche della Protezione Civile di Olevano Romano. La situazione rimane critica: restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza.

Incendio a Paliano, in zona adiacente Colle Rampo. A darne notizia il sindaco Domenico sul suo profilo social. Sul posto la Protezione Civile Paliano e la Polizia Locale. Chiesto anche ausilio alla Protezione Civile di Olevano Romano. Il fumo è visibile a decine di metri di distanza dal posto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: zona - rampo - brucia - campo

Brucia un campo in zona Colle Rampo - Un vasto incendio ha colpito il campo in zona Colle Rampo a Paliano, creando un forte surriscaldamento tra i residenti.

Brucia un campo in zona Colle Rampo; (VIDEO) Incendio in campo nomadi a Napoli, autostrada chiusa.

Auto bruciate al campo rom - Il Giorno - La Golf dietro era stata rubata qualche ora prima in zona Lambrate: il tempo di cannibalizzarne carrozzeria e interni, poi anche la seconda auto è stata incendiata. Si legge su ilgiorno.it

Rom Brucia il campo e il Comune chiede soldi - ilGiornale.it - Dalle 7 di ieri mattina, in una baraccopoli rom in Lungotorrente Secca, nella zona della Valpolcevera, a Genova, è scattato un allarme durato alcune ore. Secondo ilgiornale.it