Ndoye in stand-by il Napoli vorrebbe chiudere a 35 milioni + Zanoli Repubblica

Il mercato del Napoli si fa sempre più infuocato: dopo aver perfezionato l'acquisto di Noa Lang, i azzurri puntano con decisione su Ndoye, considerato il profilo ideale per rinforzare gli esterni. Tuttavia, il Bologna resiste, chiedendo una cifra ritenuta eccessiva, spingendo il club partenopeo a valutare offerte alternative come Zanoli. La trattativa si fa incandescente: riusciranno gli azzurri a trovare un'intesa e aggiungere il talento svizzero alla rosa?

Dan Ndoye resta l’obiettivo principale del Napoli sugli esterni dopo aver chiuso l’acquisto di Noa Lang. La richiesta economica per l’esterno svizzero da parte del Bologna, però, è stata ritenuta eccessiva dagli azzurri, che vorrebbero trattare con una contropartita. Il Napoli vorrebbe Ndoye offrendo al Bologna 35 milioni più Zanoli. Sull’edizione odierna di Repubblica Napoli, Pasquale Tina scrive: Il Bologna ha alzato un muro apparentemente insormontabile chiedendo quasi 50 milioni di euro. Il Napoli ha messo in stand-by la vicenda in questa settimana perché impegnato nella questione Osimhen, ma è pronto a riprendere i dialoghi con Sartori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it