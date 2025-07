Paola Ricordare non basta | il podcast che racconta la bracciante morta nei campi E lo sfruttamento che resiste

Paola ricordare non basta: il podcast che narra la tragica morte di una bracciante e lo sfruttamento che ancora oggi affligge i campi italiani. Una storia di ingiustizia silenziosa, nascosta sotto il sole di Andria, dove il suo sacrificio è stato ignorato troppo a lungo. Sono passati anni, ma la memoria di Paola ci invita a non dimenticare e a lottare per un cambiamento reale.

Morì nel silenzio, sotto il sole nelle campagne di Andria. Si era alzata quando era ancora buio, aveva percorso 130 chilometri e stava lavorando per 27 euro all’acinellatura dell’uva. L’opinione pubblica non ne seppe nulla per giorni. Idem il sindacato. Era il 13 luglio 2015 quando Paola Clemente, bracciante di San Giorgio Jonico, nel Tarantino, morì di sfruttamento mentre “abbelliva” i grappoli destinati alla grande distribuzione. Sono passati dieci anni e ora la sua storia è diventata un’ inchiesta narrativa in quattro episodi, “Paola. Ricordare non basta”, per raccontare Clemente e la vita di chi, ancora oggi, lavora nei campi italiani in condizioni di precarietĂ , silenzio e diritti calpestati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it