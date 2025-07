Controllo stradale finisce con insulti ai carabinieri | giovane nei guai

Un controllo stradale si trasforma in un gesto di assoluta inciviltà: un giovane di Castellaneta ha sferrato insulti ai carabinieri, finendo nei guai. L’episodio avvenuto a Marina di Ginosa evidenzia quanto l’irrispettoso comportamento possa complicare anche le semplici operazioni di routine, alimentando tensioni che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza di tutti. La vicenda ci ricorda l’importanza di mantenere sempre compostezza e rispetto, anche nelle situazioni più stressanti.

Tarantini Time Quotidiano Un 23enne di Castellaneta è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver insultato una pattuglia dei carabinieri impegnata in un controllo stradale. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì in viale Jonio, a Marina di Ginosa. I militari avevano fermato un’auto per alcune irregolarità, procedendo alla stesura del verbale. Durante l’intervento, il giovane si è avvicinato e ha iniziato a rivolgere frasi offensive nei confronti dei carabinieri, contestando la sanzione in corso. Le offese sono state pronunciate in presenza di più persone. Per questo comportamento, il 23enne è stato denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controllo stradale finisce con insulti ai carabinieri: giovane nei guai

