Wimbledon 2025 Jasmine Paolini resiste in Top-10 ed è ottava nella Race dopo il sorpasso di Anisimova

Wimbledon 2025 si apre con sfide emozionanti e sorprese inattese, tra cui la resilienza di Jasmine Paolini, che si mantiene stabile tra le prime 10 e occupa l’ottava posizione nella race. Dopo una precoce eliminazione al secondo turno, la toscana guarda avanti, pronta a riscrivere il suo destino nel circuito, supportata da un nuovo coach e senza le pressioni delle grandi aspettative. La sua strada è ancora tutta da scrivere, e il futuro promette grandi emozioni.

Jasmine Paolini ha salutato di Wimbledon quasi subito con la sconfitta al secondo turno contro la russa Rakhimova. Un ko bruciante e decisamente prematuro per la finista della passata edizione, che spera ora di vivere una seconda parte di stagione decisamente diversa, con meno pressioni visto che di cambiali pesanti come quelle di Parigi e Londra non ci sono più. La tennista toscana ricomincerà anche da un nuovo allenatore, visto che è già terminata l'avventura con il coach spagnolo Marc Lopez, ma non si conosce ancora il nome del sostituto. Paolini ripartirà ancora da una posizione di classifica comunque sempre in Top-10.

