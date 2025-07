Allarme da piazza della Morte | Sta violentando una giovane semincosciente Indaga la polizia

Un episodio inquietante scuote il cuore di Viterbo: un allarme scattato nella notte tra venerdì e sabato segnala un grave episodio di violenza in piazza della Morte. Testimoni parlano di un uomo, presumibilmente di origini straniere, che avrebbe agito su una giovane semincosciente. La polizia indaga con urgenza per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

Allarme da piazza della Morte, nel cuore del centro storico di Viterbo. Sarebbe scattato intorno alle 4 della notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, quando alcuni testimoni avrebbero riferito di un uomo, descritto come di origine straniera, che avrebbe abusato di una giovane in stato di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

