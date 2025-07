Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della settimana

Scopri le previsioni meteo per Napoli all'inizio della settimana: oggi, domenica 13 luglio, ci aspetta un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che oscillano tra i 19°C, mentre ci prepariamo a un nuovo inizio con condizioni variabili. Restate aggiornati per affrontare al meglio le prossime giornate, perché il tempo può sempre sorprenderci!

Ecco come sarà il tempo per la giornata di oggi, domenica 13 luglio, e per l’inizio della nuova settimana secondo le ultime previsioni meteo Napoli. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino, la situazione attuale è caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 19 . 🔗 Leggi su 2anews.it