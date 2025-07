Settore arbitrale Arbitri fiorentini al top Quante promozioni

Gli arbitri fiorentini si confermano protagonisti di spicco nel panorama nazionale, con numerose promozioni e incarichi di prestigio. Gianluca Rocchi, ancora una volta, guida la Serie A e B come designatore, mentre Niccolò Turrini raggiunge la Commissione Arbitri Nazionale dopo un’esperienza di successo in Serie C. La rosa di talenti fiorentini si allarga con Silvia Scipione in Can C e nuovi ingressi in Can D, testimoniando il talento e la crescita continua del settore arbitrale fiorentino.

Arbitri fiorentini alla ribalta nazionale, con tante promozione e incarichi di prestigio. Di grande rilevanza la conferma di Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore per la Serie A e B e il passaggio alla Commissione Arbitri Nazionale di Niccolò Turrini, dopo cinque anni in Serie C. Turrini raggiunge il confermato Simone Galipò nell’olimpo arbitrale. Sale a disposizione della Can C l’assistente arbitrale Silvia Scipione. In Can D sono entrati l’arbitro Niccolò Monti e l’assistente di linea Alessandro Rastrelli. Aumenta l’organico degli arbitri nazionali di Calcio a 5 in virtĂą della promozione di Marco Dragone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore arbitrale. Arbitri fiorentini al top. Quante promozioni

In questa notizia si parla di: arbitrale - arbitri - fiorentini - settore

Gemellaggio all’insegna della crescita arbitrale e umana tra le Sezioni di Firenze e Reggio Emilia; Serie A | Fiorentina-Juventus, gli arbitri; Fiorentina-Napoli, designato l'arbitro: il bilancio sorride ai viola ma occhio ai rigori.

Settore arbitrale. Arbitri fiorentini al top. Quante promozioni - Arbitri fiorentini alla ribalta nazionale, con tante promozione e incarichi di prestigio. Riporta msn.com

Refereeing. Florentine referees at the top. How many promotions? - Florentine referees are gaining national prominence, with numerous promotions and prestigious appointments. Secondo sport.quotidiano.net