Attacchi a Gaza i morti salgono a 110

La crisi a Gaza si intensifica, con il bilancio delle vittime che supera ormai le 110 persone, tra cui molti civili innocenti. Gli attacchi israeliani continuano a mietere vittime, aggiungendo un drammatico capitolo a questa spirale di violenza. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, lasciando intere comunit√† in balia del dolore e della distruzione. √ą fondamentale seguire con attenzione gli sviluppi e promuovere azioni per la pace e la sicurezza di tutti.

8.35 E'salito ad almeno 110 palestinesi uccisi il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza.Lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Almeno 34 delle vittime palestinesi erano in attesa di cibo vicino ad un sito di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), riporta l'emittente. La Protezione Civile della Striscia ha riferito che altri 27 palestinesi, tra cui bambini, sono stati uccisi stamane in nuovi raid che hanno colpito abitazioni e campi profughi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - attacchi - morti - salgono

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Raid a Gaza, strage in un internet café sul mare Salgono a 39 il bilancio delle vittime del raid israeliano che ieri ha preso di mira un internet café... Vai su Facebook

Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza; Media: colloqui su Gaza mentre Netanyahu sar√† a Washington. Missile balistico lanciato dallo Yemen, Katz: ¬ęTratteremo gli Houthi come l‚ÄôIran; Media, salgono a 49 i morti nei raid israeliani su Gaza.

Protezione Civile di Gaza, almeno 27 morti in raid oggi. Ieri 110 morti - Gli attacchi, effettuati prima dell'alba e nelle prime ore del mattino, hanno colpito in particolare abitazioni e campi profughi (ANSA) ... Scrive ansa.it

Guerra Israele, fonti palestinesi: "Attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, fonti palestinesi: 'Attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti'. Riporta tg24.sky.it