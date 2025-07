Oprah Winfrey stregata dall' Umbria la vacanza tra tartufi e storia

Oprah Winfrey, la regina dei media, si è innamorata dell'incantevole Umbria, tra tartufi pregiati e affascinante storia. La sua recente vacanza a Montecastrilli, tra emozionanti cacce al tartufo e scoperte culturali, ha conquistato il cuore di questa celebrità internazionale. Un’esperienza che ha unito lusso e autenticità, lasciando un segno indelebile. La sua visita testimonia il fascino senza tempo di questa regione, pronta a sorprendere ogni viaggiatore in cerca di emozioni autentiche.

La superstar delle superstar in vacanza in Umbria. Nei giorni scorsi Oprah Winfrey ha preso parte a un'emozionante caccia al tartufo a Montecastrilli. Ospite della famiglia Balestra, proprietaria della Sabatino Tartufi, una delle principali aziende multinazionali attive nel mondo dello speciality. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

