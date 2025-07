The Boys Karl Urban condivide un emozionante messaggio di addio | È stato fotutamente biblico

Karl Urban, interprete di Billy Butcher in The Boys, ha condiviso un toccante messaggio di addio durante le ultime riprese della quinta stagione. Dopo otto anni di satira supereroistica e successi inaspettati, l’attore riflette sull’emozione di un capitolo che si conclude, lasciando un segno indelebile nel cuore dei fan. Un momento di grande valore, ricco di nostalgia e gratitudine, che sancisce la fine di un’epoca memorabile.

La star che interpreta Billy Butcher in The Boys, Karl Urban, ha condiviso un emozionante messaggio di addio durante le ultime riprese della quinta stagione. Con la fine delle riprese della quinta e ultima stagione di The Boys, Karl Urban condivide un sentito addio al personaggio di Billy Butcher e al cast della serie. Dopo otto anni di satira supereroistica e successi travolgenti, l'attore riflette sulla portata emotiva di un'esperienza trasformativa, conclusasi simbolicamente su una spiaggia delle Hawaii. Karl Urban saluta a modo suo The Boys dopo otto anni Il sipario si chiude su The Boys, e con esso anche sull'arco narrativo dell'irascibile e iconico Billy Butcher, interpretato da Karl Urban. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Boys, Karl Urban condivide un emozionante messaggio di addio: "È stato fot...utamente biblico"

Karl Urban dice addio a The Boys: "8 anni... che incredibile viaggio che mi ha cambiato la vita. A tutti quelli che lo hanno visto... Grazie... siamo grati del vostro supporto e non vediamo l'ora di mostrarvi l'ultima stagione... È fot***amente biblica!" Vai su Facebook

