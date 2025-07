Da Pezzali a Geolier e Ramazzotti si pensa già alla grande musica per l' estate 2026 | Registrati sold out abbiamo richieste per il 2027

Dalla magia di Pezzali a Geolier e Ramazzotti, l’estate 2026 promette di essere indimenticabile. I biglietti sono già tutti esauriti, con richieste per il 2027 che testimoniano il successo senza precedenti di questi grandi eventi. Messina si conferma così come punto di riferimento per il Sud e per gli amanti della musica dal vivo. Un segnale forte di un’energia che non si ferma: il futuro musicale è già scritto, e promette emozioni da vivere.

“Ancora abbiamo l’obbligo della riservatezza ma posso dire che il 2026 è già sold out e abbiamo anche due prenotazioni per il 2027. Questo lascia intendere come Messina venga individuata come punto di riferimento per il Sud e per questi grandi eventi". Massimo Finocchiaro, assessore agli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

