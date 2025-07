Continuano le ricerche del piccolo Allen I dubbi sull' unico testimone | sequestrata la sua auto

Le ricerche di Allen, il piccolo di 5 anni scomparso a Ventimiglia, proseguono senza sosta. Volontari e forze dell’ordine hanno perlustrato ogni angolo dell'area di Latte, dove il bambino, affetto da autismo e in vacanza con i genitori, è svanito nel nulla. Mentre si approfondiscono i dubbi sull’unico testimone e si è sequestrata l’auto del piccolo, l’attenzione resta alta: ogni dettaglio può fare la differenza per ritrovare Allen.

Le ricerche del piccolo Allen, di 5 anni, non si sono mai fermate, nemmeno nella notte. Diverse squadre di professionisti e volontari hanno battuto a tappeto l'area di Latte, frazione di Ventimiglia, dove il piccolo è scomparso venerdì mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. Il bimbo, che rientra nello spettro dell'autismo, è nato a Torino da una famiglia filippina ed è bastato un attimo di distrazione perché facesse perdere le sue tracce dal campeggio in cui era appena arrivato con la famiglia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo inquadrano mentre esce dalla piazzola saltellando, arriva in strada, e da quel momento fa perdere le sue tracce.