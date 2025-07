Eccellenza Montefano al via con tante novità

Eccellenza Montefano si prepara a scendere in campo con entusiasmo e tante novità entusiasmanti. Sotto la guida di Lorenzo Bilò, la squadra si presenta rinnovata, con volti giovani e alcuni veterani pronti a fare la differenza. Tra gli innesti spiccano Bambozzi, Frulla, Fossi e il ritorno di Stampella, pronti a portare energia e competenza. La nuova avventura sta per cominciare: il Montefano è pronto a sorprendere!

Il Montefano è presto fatto nelle sue linee e l’allenatore Lorenzo Bilò potrà contare su una rosa con diverse novità. A centrocampo i viola presenterano Bambozzi (foto, ex Osimana) e Frulla (ex Matelica), in difesa ci sarà Fossi (ex Castelfidardo), da segnalare il ritorno in viola di Stampella. Ai blocchi di partenza si presenterà una formazione viola con diversi volti nuovi, una squadra ringiovanita ma anche con alcuni elementi di esperienza che faranno da punto di riferimento, come Daniele Ferretti che vanta tanti campionati sulle spalle, come i giocatori locali Bonacci e Palmucci che sono dei pilastri della formazione viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net