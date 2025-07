A Bogogno Nata per volare

A Bogogno, un luogo che nacque per volare, si prepara a un evento imperdibile: il 18 luglio alle 21 presso la biblioteca comunale, Piera Vandoni, autrice del toccante libro "Nata per volare", incontrerà il pubblico. Un racconto di vita, verità nascoste e coraggio, che si snoda attraverso le parole di chi ha vissuto e scritto di Mariangela Valentini. Un appuntamento da non perdere, dove le emozioni prenderanno il volo con passione e sincerità.

Il prossimo 18 luglio alle 21 in biblioteca comunale incontro con Piera Vandoni, autrice del libro del libro dedicato alla figlia "Nata per volare. Frammenti di vita, di morte e verità nascoste del maggiore pilota Mariangela Valentini" che dialogherà con Simona Fridegotto. Interverrà Claudio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

