Pare che Qualcomm stia preparando un SoC per dare nuova linfa agli smartwatch Wear OS

Se le ultime indiscrezioni sono confermate, Qualcomm potrebbe rivoluzionare il mondo degli smartwatch Wear OS con un nuovo SoC dedicato, segnando un cambio di rotta decisivo e promuovendo una vera svolta nel settore. Questa mossa strategica potrebbe ridisegnare il futuro dei dispositivi indossabili, offrendo prestazioni più elevate e maggiore autonomia. La rivoluzione è alle porte: prepariamoci a scoprire cosa ci riserva questa innovativa iniziativa.

