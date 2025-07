Sinner-Alcaraz | dall’alba delle montagne al vento del sud a Wimbledon l’ora dei nuovi re

Ora, sotto il cielo di Londra, si apre il capitolo più entusiasmante della loro leggenda. Due giovani campioni, forgiati da sogni e sudore, pronti a scrivere il loro nome nella storia dello sport. La sfida tra Sinner e Alcaraz non è solo una partita; è il racconto di una generazione che osa, lotta e conquista, dimostrando che il vero trionfo nasce dai piccoli gesti di un'alba speciale. E questa è solo l’inizio...

LONDRA – La battaglia non comincia oggi. È cominciata anni fa, quando uno sciava tra i larici e l’altro correva scalzo su un campo in terra battuta vicino al mare. È cominciata senza saperlo, come cominciano le grandi storie: con un gesto piccolo, un incontro fortuito, un padre che allunga una racchetta, una madre che sorride e dice: “Vai”. È cominciata molto prima che Sinner e Alcaraz diventassero i due nomi che oggi fanno tremare Wimbledon. Ma oggi, finalmente, si chiude un cerchio. Il giardino è pronto. L’erba del Centre Court è stata accarezzata, pettinata, sorvegliata come una reliquia. L’ora è fissata: le 17 italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it