Modifiche ai conferimenti alla Stazione ecologica di Faenza | poi chiuderà fino a gennaio

A partire dalla prossima settimana, la Stazione Ecologica di Faenza subirà importanti interventi di manutenzione straordinaria grazie ai fondi del PNRR, con l’obiettivo di potenziare efficienza e sicurezza. Durante i lavori, i conferimenti saranno sospesi e la stazione resterà chiusa fino a gennaio. Una novità che promette un servizio ancora più efficiente e sostenibile per tutta la comunità.

A partire dalla prossima settimana, la Stazione Ecologica di Faenza sarà interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questi interventi mirano a migliorare significativamente l'efficienza, la sicurezza e.

Hera, la stazione ecologica sarà chiusa due giornate per manutenzione - La stazione ecologica Hera di via Ferraresi rimarrà chiusa martedì 20 e giovedì 22 maggio per lavori di manutenzione.

Faenza: modifiche temporanee alla Stazione Ecologica per interventi PNRR - A partire dalla prossima settimana, la Stazione Ecologica di Faenza sarà interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienz ...

