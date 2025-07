Sistemi di assistenza e sicurezza con Dacia Sandero sono una priorità. Al passo con le richieste dei clienti più esigenti, il marchio rumeno ha evoluto la sua offerta per garantire massima affidabilità senza compromettere il valore. Rispondendo alle nuove normative del regolamento comunitario GSR2, Dacia si impegna a offrire veicoli sempre più sicuri e innovativi, perché la tua protezione e quella dei tuoi cari sono al centro di tutto.

Al passo con le richieste dei clienti, sempre più esigenti anche quando si tratta di Dacia, il marchio nato per essere low cost e poi evoluto in " best value for money ", il costruttore rumeno del gruppo Renault è naturalmente anche al passo con le norme. Nel caso specifico quelle del regolamento comunitario GSR2, acronimo di General Safety Regulation 2, che in tema di sicurezza ha fissato i nuovi parametri per i veicoli commercializzati in Europa e aggiorna i requisiti che debbono rispettare i veicoli venduti nell'Unione Europea anche a tutela degli altri utenti della strada, a cominciare da pedoni e ciclisti.