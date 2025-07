Nuova tassa Ue sulle sigarette l' ira dei tabaccai | Idea scellerata rischio boom del contrabbando

L'Unione italiana tabaccai avverte: la proposta della Commissione europea di introdurre una nuova tassa sulle sigarette potrebbe scatenare un effetto domino negativo. Un'idea rischiosa e controproducente, che potrebbe incentivare il contrabbando e ridurre drasticamente le entrate fiscali per lo Stato. √ą fondamentale intervenire con attenzione e responsabilit√†, per evitare che questa misura si trasformi in un boomerang per economia e legalit√†.

Una proposta "scellerata", che rischia di favorire il mercato nero delle sigarette di contrabbando e contrarre il gettito fiscale per lo Stato: cos√¨ l'Unione¬†Unione italiana tabaccai (Uit) si esprime sulla nuova proposta che la¬†Commissione europea presenter√† il 16 luglio per introdurre una nuova. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sigarette - tabaccai - scellerata - contrabbando

Sigarette, la proposta Ue +1 Euro a pacchetto. I tabaccai avvertono: ‚ÄúFavorir√† il Contrabbando‚ÄĚ - La proposta dell'UE di introdurre un pacchetto di tassazione sul tabacco, con un euro a pacchetto, solleva forte preoccupazione tra i rivenditori italiani.

Sigarette, aumento di un euro a pacchetto con la proposta Ue. I tabaccai: ¬ę√ą scellerata e favorir√† il contrabbando¬Ľ Vai su X

Nuova tassa Ue sulle sigarette, l'ira dei tabaccai: Idea scellerata, rischio boom del contrabbando; Sigarette, aumento di un euro a pacchetto con la proposta Ue: per i tabaccai √® ¬ęscellerata e favorir√† il contrabbando¬Ľ; Sigarette, aumento di un euro a pacchetto con la proposta Ue. I tabaccai: ¬ę√ą scellerata e favorir√† il contrabbando¬Ľ.

Sigarette, aumento di un euro a pacchetto con la proposta Ue: per i tabaccai è «scellerata e favorirà il contrabbando» - Per l'Unione italiana tabaccai la nuova norma rischia di mettere in ginocchio migliaia di tabaccai italiani e farà aumentare l‚Äôinflazione dello 0,5% ... Lo riporta msn.com

Aumenti delle sigarette, i tabaccai contro le direttive dell'Ue: "Una proposta scellerata" - L'allarme dell'Unione italiana tabaccai (Uit) sul pacchetto legislativo che la Commissione europea presenterà fra qualche giorno ... Come scrive msn.com