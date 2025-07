Il Perugia nelle mani di Luca Gemello | Non ripeterò gli errori dell’anno scorso

Il Perugia si affida nuovamente a Luca Gemello, deciso a lasciarsi alle spalle gli errori dell'anno scorso e a elevare il livello della squadra. Con un occhio fisso sulla crescita personale e professionale, il portiere biancorosso punta a confermarsi come pilastro fondamentale tra i pali. La sfida è aperta: sarà lui a guidare il Grifo verso nuovi successi o ci saranno sorprese inaspettate? Solo il tempo lo dirà .

Il club biancorosso cerca un portiere di esperienza che possa anche alzare il livello degli allenamenti. Ma il numero uno del Perugia sarà ancora lui, Luca Gemello, partito con qualche incertezza ma con un finale ampiamente sufficiente. "Sul piano personale esigo da me stesso di non ripetere gli errori dell'anno scorso – ha dichiarato il numero uno del Grifo –. Avevo messo in conto dopo l'anno di inattività nelle partite ufficiali di poter concedere qualche disattenzione, ma nella mia testa ogni gradino che fai sopra poi non devi mai tornare giù. Cercherò sempre di migliorare, mai un passo indietro".

