Il Forlì aspetta i gol di Rinaldini e Manuzzi | Abbiamo ambizione e voglia di fare bene

Il Forlì si prepara a scrivere nuove pagine di entusiasmo e successi, con Rinaldini e Manuzzi pronti a fare la differenza. Sorridenti e determinati, i due trentenni rappresentano il cuore pulsante di una squadra ambiziosa e motivata a raggiungere grandi traguardi. Presentati nel ‘Morgagni’, portano con sé talento, esperienza e voglia di emergere. Il futuro è già scritto: aspettiamo i gol di questi protagonisti, perché il bello sta per iniziare.

Trentenni, sorridenti e motivati. Sono Damiano Rinaldini e Francesco Manuzzi i primi due neoacquisti del Forlì presentati, ieri, nel ventre del ‘Morgagni’. Trequartista estroso dallo sguardo affilato e i piedi gentili il primo; bomber girovago alla scoperta della serie C il secondo. Il direttore generale Matteo Mariani ne ha benedetto l’arrivo: "Si tratta di profili adatti al sistema di gioco dell’allenatore e alla nostra tipologia di squadra". E confida nella voglia di entrambi di dimostrare il proprio valore: "Sono convinto che saranno delle piacevolissime ‘sorprese’". Rinaldini e Manuzzi non temono il salto di categoria e si professano pronti a raccogliere la sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Forlì aspetta i gol di Rinaldini e Manuzzi: "Abbiamo ambizione e voglia di fare bene"

