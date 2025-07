CALCIO A 5 Mc Futsal arriva Gabriel Martin Fdm Drago raggiunge El Madi

Il mercato del calcio a 5 si infiamma con l'arrivo di Gabriel Martin, talento rumeno classe 1997, in casa Modena Cavezzo. Dopo il colpo Ben Saad Junior, il club gialloblù rafforza ulteriormente la rosa, puntando sulla versatilità e l’esperienza di Martin, che porta con sé un ricco palmarès tra Italia e vittorie prestigiose. È l'inizio di una nuova avventura che promette emozioni e successi: scopriamo insieme cosa ci riserva questa stagione.

Arriva il secondo colpo di mercato per il Modena Cavezzo che giocherà ancora in Serie A2 e che, dopo Ben Saad junior, ha ora chiuso per l’arrivo in gialloblù di Gabriel Martin, ultimo (ma all’occorrenza può giocare anche laterale) di origine rumena, classe 1997 mancino. A Cavezzo porta con sé un percorso ricco di esperienze in tutta Italia: dalla vittoria di campionato e Coppa in C1 con il Lignano Sabbiadoro, alla Serie B disputata con United Pomezia e con i brindisini del Latiano, fino all’A2 Elite conquistata con la maglia della FeniceVeneziaMestre. Lo scorso gennaio il giocatore sembrava a un passo dalla Pro Patria San Felice, allora capolista (e poi vincitrice) della C1, dopo lo stop per la rottura del crociato rimediata a Lignano, ma poi alla fine l’affare non è andato in porto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIO A 5. Mc Futsal, arriva Gabriel Martin. Fdm, Drago raggiunge El Madi

In questa notizia si parla di: arriva - gabriel - martin - calcio

Al centro arriva Gabriel Galiano, un azzurrino talentuoso per il futuro della Prisma - Al centro della scena arriva Gabriel Galiano, un giovane talento azzurro che promette di rivoluzionare il futuro della Prisma Taranto.

Segnaliamo l'iniziativa del comitato di quartiere Piano Napoli (Boscoreale) presso il campetto di calcio nei pressi dell’antica fattoria romana di Villa Regina. Vai su Facebook

#futsalmercato, infortunio alle spalle per Gabriel Martin: ripartirà dalla Pro Patria San Felice; #futsalmercato, colpo della New Team Lignano: è ufficiale il ritorno in gialloblù di Gabriel Martin; CALCIO A 5. Mc Futsal, arriva Gabriel Martin. Fdm, Drago raggiunge El Madi.

CALCIO A 5. Mc Futsal, arriva Gabriel Martin. Fdm, Drago raggiunge El Madi - Arriva il secondo colpo di mercato per il Modena Cavezzo che giocherà ancora in Serie A2 e che, dopo Ben Saad junior, ha ora chiuso per l’arrivo in gialloblù di Gabriel Martin, ultimo (ma all’occorren ... Come scrive msn.com

Calcio: Lecce; dall'Estrela Amadora arriva Tiago Gabriel - Dopo l'accordo con il terzino portoghese Danilo Veiga, atteso nel pomeriggio a Lecce per le rituali visite mediche e la successiva sottoscrizione del contratto, il club salentino si è assicurato ... Da ansa.it