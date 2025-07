La Rete di Trieste presenta la sua agenda anche a Reggio Calabria

La rete di Trieste espande i suoi orizzonti, portando il suo spirito partecipativo anche a Reggio Calabria. Un viaggio che attraversa l’Italia per condividere un progetto politico nato “dal basso”, radicato nel cuore delle comunità locali. Le tappe calabresi – Reggio Calabria, Cosenza e Lamezia Terme – promettono di accendere un dialogo vivo e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per scoprire come il cambiamento possa partire proprio dai territori, dando voce alle istanze della nostra terra.

Un percorso che attraversa l’Italia per far conoscere un progetto politico nato “dal basso” e radicato nei territori. Faranno tappa anche in Calabria - a Reggio Calabria, Cosenza e Lamezia Terme, rispettivamente il 15, 17 e 19 luglio - le presentazioni ufficiali della prima piattaforma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: calabria - reggio - rete - trieste

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La CittĂ metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

BREAKING NEWS da Reggio Calabria! Massimo Canale avvistato sulla sua Vespa arancione fiammante, cavalcare l’Onda Orange come fosse Garibaldi su un surf a motore! Capelli al vento, sguardo fiero, urla ai passanti tra un clacson e l’altro: > "SONO IO IL Vai su Facebook

La Rete di Trieste presenta anche a Reggio la prima piattaforma programmatica degli amministratori italiani; Mette radici in Calabria la Rete degli amministratori cattolici; Costituita la Rete di Trieste, occasione di crescita per i territori.

Mette radici in Calabria la Rete degli amministratori cattolici - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Reggio Calabria, smantellata rete internazionale di trafficanti. Occhiuto: “grazie a Dda e Polizia” - Occhiuto: "grazie a Dda e Polizia, rotta Mediterraneo orientale pericolosa" ... msn.com scrive