Terzigno esplosi colpi di pistola | ferito 50enne e ucciso il suo cane

Un episodio di violenza scuote Terzigno, dove un 50enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito gravemente da colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria casa in compagnia del suo amato cane, che purtroppo non è sopravvissuto. La scena, crudele e improvvisa, ha lasciato la comunità sgomenta, sollevando molte domande su motivi e responsabili di questa tragica aggressione. Si indaga per fare luce su quanto accaduto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era davanti alla porta di ingresso della sua abitazione, a Terzigno, in compagnia del proprio cane quando sono stati esplosi i colpi. Hanno sparato contro un uomo che stava con il suo cane davanti alla porta della sua abitazione. L’uomo è stato ferito mentre il cane è morto. E’ . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Terzigno, esplosi colpi di pistola: ferito 50enne e ucciso il suo cane

