De Col arriva all'Arezzo | trovato l'accordo Arena e Venturi | Una grande squadra

L’affare tra Vicenza e Reggina si fa caldissimo: Filippo De Col potrebbe presto vestire i colori biancorossi, rafforzando il loro reparto difensivo. Nel frattempo, l’orizzonte si apre anche per Alessandro Capello, che potrebbe tornare in Veneto. Un incontro di mercato che promette scintille e che tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori: le trattative sono in pieno fermento, e tutto lascia presagire grandi novità a breve termine.

di Andrea Lorentini È caldo l’asse Vicenza e stavolta l’oro non c’entra niente. C’è l’accordo tra gli amaranto e i biancorossi per il terzino destro Filippo De Col che quindi a breve potrebbe diventare un nuovo giocatore del Cavallino. Percorso inverso potrebbe, invece, fare Alessandro Capello pronto a trasferirsi in Veneto. Per questa seconda operazione si sta lavorando per raggiungere un’intesa. Uno scambio sul quale le due società stanno lavorando alacremente. Vedremo se verrà perfezionato nelle prossime ore o al massimo ad inizio settimana. Dunque, potrebbe, terminare già dopo appena sei mesi l’esperienza ad dell’ex Carrarese, arrivato a gennaio quando ancora sulla panchina sedeva Troise, ma che con Bucchi ha trovato poco spazio per una sua difficile collocazione tattica nel 4-3-3 del tecnico romano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - De Col arriva all’Arezzo: trovato l’accordo. Arena e Venturi: "Una grande squadra"

