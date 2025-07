D Atletico Ascoli | anche Mazzarani resta in bianconero

L’Atletico Ascoli si conferma una realtà solida e ambiziosa, rafforzando il suo pacchetto arretrato con una scelta strategica e di cuore. Dopo aver blindato capitano D’Alessandro, Nonni, Feltin e De Santis, arriva anche la riconferma di Federico Mazzarani, giovane talento classe 2000 con esperienza e voglia di crescere. Una conferma che testimonia la fiducia della società nel nostro giovane difensore e nel progetto bianconero.

Anche il pacchetto arretrato dell’ Atletico Ascoli si consolida con una nuova conferma. Dopo quelle del capitano Matteo D’Alessandro, dell’esperto Leonardo Nonni, del bravo Andrea Feltin e l’arrivo del fortissimo centrale Simone De Santis, anche Federico Mazzarani, difensore classe 2000, rimarrà in bianconero per il terzo anno consecutivo. Federico ha indossato la maglia dell’ Atletico Ascoli in 61 occasioni andando in rete 2 volte. Una conferma importante per il pacchetto difensivo che ritrova uno dei protagonisti delle ultime due stagioni. "Ho scelto di restare – ha ammesso – perché credo profondamente nel progetto tecnico e nei valori che questa società incarna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - D, Atletico Ascoli: anche Mazzarani resta in bianconero

In questa notizia si parla di: atletico - ascoli - mazzarani - bianconero

Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali - Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

Atletico Ascoli, altra stagione in bianconero per Mazzarani: ''Credo profondamente nel progetto tecnico'' https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9B980E-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,03ECEEB8-5DAF-11F0-9E67- Vai su X

L’Atletico Ascoli blinda la difesa con la conferma di Federico Mazzarani; Atletico Ascoli, un punto che vale; L’Aquila-Atletico Ascoli 1-1, i bianconeri trovano un buon punto al “Gran Sasso”.

D, Atletico Ascoli: anche Mazzarani resta in bianconero - Anche il pacchetto arretrato dell’Atletico Ascoli si consolida con una nuova conferma. Riporta msn.com

Atletico Ascoli senza Mazzarani e Minicucci - Il Resto del Carlino - Lo scorso anno la sfida tra Avezzano e Atletico Ascoli allo stadio dei Marsi ‘Sandro Cimarra’ finì con ... Secondo ilrestodelcarlino.it