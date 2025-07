Bimbo scomparso dal campeggio il testimone interrogato a lungo | Ha dato versioni contrastanti

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Allen Bernard Ganao, un dolce bambino di soli 5 anni. Le ricerche intense e le testimonianze contrastanti complicano un quadro già delicato, mentre gli sforzi delle forze dell'ordine si concentrano nel ritrovare il piccolo. La voce della madre, diffusa attraverso gli altoparlanti dei vigili del fuoco, chiede aiuto e speranza. La sua condizione, affetta da una...

Sono riprese le ricerche del piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì 11 luglio dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia. La voce della sua mamma viene trasmessa dagli altoparlanti posti sulla macchina dei vigili del fuoco: il bimbo è affetto da una.

Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche - Ventimiglia si mobilita con due elicotteri e oltre sessanta soccorritori nella disperata ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso dal camping in zona Latte.

