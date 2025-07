Paradiso e inferno la vita palermitana di Di Donato | Peccato non aver giocato qui in A ma quel giorno c' ero anch' io

Scopri la straordinaria parabola di Daniele Di Donato, ex capitano e cuore pulsante del Palermo, che tra paradisi e inferni ha scritto pagine memorabili nella storia sportiva della città. Una vita palermitana ricca di emozioni, promozioni e sfide, capace di incantare e commuovere gli animi più appassionati. La sua storia rappresenta un affresco vivido di passione e resilienza, dimostrando come il calcio possa essere molto più di uno sport: un vero e proprio paradiso terrestre.

Il paradiso, l'inferno, il paradiso. La vita palermitana di Daniele Di Donato, ex capitano rosanero e ancora assai amato da queste parti, è una parentesi palindroma che ha conosciuto gli angoli più profondi dei gironi danteschi. Le punte più alte? Le due promozioni, a sublimare un record. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Paradiso e inferno, la vita palermitana di Di Donato: Peccato non aver giocato qui in A, ma quel giorno c'ero anch'io

