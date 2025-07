Spionaggio di massa il caso Pegasus si estende al Messico

svuotano, lasciando emergere un panorama inquietante di sorveglianza indiscriminata e potere senza freni. In questo scenario, il caso Pegasus non è solo una questione di tecnologia, ma un simbolo delle minacce alla privacy e alle libertà fondamentali che attraversano il mondo intero. La domanda che ci poniamo è: fino a dove sono disposti a spingersi i governi per controllare ogni dettaglio della vita dei cittadini?

Nel labirinto di connessioni che legano politica, tecnologia e corruzione globale, lo scandalo che oggi travolge Enrique Peña Nieto sembra la punta dell’iceberg. L’ex presidente messicano, giĂ al centro di polemiche per l’uso del software di sorveglianza Pegasus durante il suo mandato, torna sotto i riflettori in un’inchiesta che rivela la portata di un sistema in cui i confini tra sicurezza nazionale, affari privati e interessi personali si fanno sempre piĂą labili. Secondo il quotidiano israeliano The Marker, Peña Nieto avrebbe agevolato l’assegnazione di contratti milionari per l’uso e la diffusione di Pegasus a due imprenditori israeliani, Avishai Neriah e Uri Ansbacher, in cambio di un “investimento” di 25 milioni di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In questa notizia si parla di: spionaggio - massa - caso - pegasus

Pegasus e il boom dei software-spia; Spy story | Il Catalangate è diventato un caso europeo; Pegasus, lo spionaggio cyber continua: ecco perché servono nuove regole.

Spionaggio: Pegasus, aperta inchiesta in Francia - Ansa.it - Un'inchiesta è stata aperta in Francia nel quadro del caso Pegasus sullo spionaggio dei giornalisti: lo riferisce la procura di Parigi. Come scrive ansa.it

CatalanGate: spionaggio con Pegasus e Candiru - Punto Informatico - I ricercatori di Citizen Lab hanno scoperto campagne di spionaggio contro personalità catalane effettuate con i noti spyware Pegasus e Candiru. Scrive punto-informatico.it