nuovo modena giorno 1 la stagione inizia a tavola

Scatta il giorno 1, vacanze terminate e da oggi il Modena mette i suoi primi mattoncini per costruire la stagione. Questa sera i ragazzi di Sottil si ritrovano al ’Braglia’ per un saluto e una cena di gruppo, primo momento vero per conoscere il nuovo allenatore e iniziare a cementificare il rapporto tra giocatori da poco arrivati e senatori. Da domani, allo Zelocchi, i consueti test fisici con visite mediche annesse e sgambate inaugurali che accompagneranno i gialli sino a sabato, giorno della partenza per Fanano dove domenica si svolgerĂ il test match in famiglia. La curiositĂ dei tifosi sta per essere soddisfatta, anche grazie alle parole che Sottil pronuncerĂ domani mattina nella sala stampa dello stadio da allenatore del Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net