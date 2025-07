Protagonisti Giunti resta coi piedi per terra | Mercato? Io penso al Grifo

Giovanni Giunti, il giovane talento del Perugia, sta attirando l’attenzione di numerosi club di Serie B, con offerte che superano il mezzo milione di euro. Tuttavia, il centrocampista 2005 si mantiene con i piedi per terra, concentrato sul presente e sulla maglia che indossa. Mentre si prepara a partire per l’Argentina, Giunti dichiara: «Voglio lavorare perché la squadra ottenga i...»

Giovanni Giunti è il giocatore più richiesto del Perugia. Il suo agente ha raccolto tantissimi sondaggi e anche offerte, tutte dalla serie B, per il giovane centrocampista (2005) che per il Perugia vale oltre il mezzo milione di euro. Ma Giunti, a ridosso della partenza per l’Argentina, resta con i piedi per terra. "Io sono un giocatore del Perugia e sono concentrato solo ed esclusivamente su questo, voglio lavorare perchè la squadra ottenga i risultati che desideriamo – spiega –, lasciamo il suo lavoro al mio agente, non penso al mercato e credo che questo mi faccia rimanere concentrato sul campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Protagonisti. Giunti resta coi piedi per terra: "Mercato? Io penso al Grifo»

