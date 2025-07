Dacia Sandero la certezza dell’auto estera più amata dagli italiani

La Dacia Sandero conquista il cuore degli italiani, confermandosi come l’auto estera più desiderata e venduta nel nostro paese nel 2024. Un mix di affidabilità, convenienza e stile che la rende perfetta per ogni esigenza, dalla città alla famiglia. Con la versione Streetway Journey, Dacia offre un’opzione urbana accessibile e ricca di dotazioni, a partire da soli 13.950 euro. La Sandero si conferma una scelta intelligente e versatile, capace di soddisfare tutti i driver.

Una Sandero per tutti. Dacia continua a mantenere vivo l’interesse attorno al modello che si è arrampicato fino al primo posto delle vendite a privati in Europa nel 2024 e che in Italia è ancora la macchina estera più acquistata. Con la versione Streetway Journey il costruttore rumeno della galassia Renault propone anche un allestimento dall’anima urbana che parte da 13.950 euro, che quando è particolarmente ricco di dotazioni arriva a 16.800 euro. Dacia fa sapere che “pur conservando lo spirito di essenzialità e concretezza” la variante offre di serie “dotazioni di grande livello, tra cui climatizzatore automatico, sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, allerta angolo cieco, sistema keyless, cerchi in lega da 16” e molto altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dacia Sandero, la certezza dell’auto estera più amata dagli italiani

