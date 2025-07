Salute Lazio mette in guarda dalle e-mail truffa | ecco come funziona il raggiro

Salute Lazio lancia un allarme importante: le e-mail truffa sono in circolazione, anche nella provincia di Frosinone. Questi messaggi ingannevoli invitano i cittadini a compilare moduli o fornire dati personali, nascondendo intenti fraudolenti. √ą fondamentale riconoscere i segnali di questi raggiri e proteggersi. Ecco come funziona questa frode e come difendersi dai pericoli online.

Salute Lazio mette in guarda dalle e-mail truffa. Da segnalazioni giunte alla nostra redazione i messaggi postali sono arrivati¬†anche ad alcune persone¬†della provincia di Frosinone.¬† "Stanno arrivando una serie di segnalazioni relative all‚Äôinvio di e-mail che invitano i cittadini a compilare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: mail - salute - lazio - mette

Truffa del finto Fascicolo sanitario, il Ministero della Salute lancia l'allarme sulla mail che ruba dati - Attenzione alle email truffa che circolano fingendo di aggiornare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Salute Lazio mette in guarda dalle e-mail truffa: ecco come funziona il raggiro; Regione Lazio: Salute Lazio. Apre il nuovo Pronto Soccorso del San Filippo Neri.; Voucher per lo Sport, parte la seconda fase: i giovani del Lazio possono ora iscriversi e scegliere tra oltre 4.000 corsi.