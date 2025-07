L’auspicio del fuoriclasse argentino in una serata a Vigarano dedicata anche alla sua storia Massei | La Spal tornerà dove merita

Una serata da ricordare, quella dedicata al grande Oscar Massei a Vigarano Mainarda, dove il fuoriclasse argentino ha espresso il suo auspicio per un ritorno della SPAL nel calcio che merita. La musica, l’emozione e la storia si sono intrecciate sotto lo spirito di Vigarano, regalando un momento speciale agli appassionati. E mentre il nostro ospite rivive i suoi ricordi più cari, ci avviamo verso nuovi orizzonti di passione e fair play.

La carovana musicale del Gruppo dei 10, all’interno della programmazione estiva del cartellone “ Tutte le Direzioni in Summertime 2025 ”, ha ospitato allo Spirito di Vigarano Mainarda una serata dal titolo eloquente e ironico: La notte degli Oscar. Il notaio Alessandro Mistri, ottimo padrone di casa del Gruppo dei Dieci, ha accolto con grande calore il principale ospite di questo secondo evento: Oscar Massei, l’indimenticato ex capitano spallino intervenuto nella giornata in cui prendeva corpo il nuovo progetto di rilancio biancazzurro, casualmente (ma non troppo) affidato dal sindaco Alan Fabbri all’imprenditore Juan Martin Molinari, rappresentante di una cordata argentina proveniente dalla nazione sudamericana da dove arrivava il grande campione degli anni d’oro del calcio ferrarese legato alla Spal del presidentissimo Paolo Mazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’auspicio del fuoriclasse argentino, in una serata a Vigarano dedicata anche alla sua storia. Massei: "La Spal tornerĂ dove merita»

